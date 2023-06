PSG : Il fracasse Neymar en direct

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2017, Neymar enchaine les problèmes extra-sportifs et les polémiques. Révolté, Walter Casagrande a poussé un énorme coup de gueule sur son compatriote. En effet, l'ancien international brésilien a lâché un énorme tacle à Neymar, qui a fêté ses 31 ans au mois de février.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé un gros coup sur le mercato en bouclant le transfert de Neymar. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 222M€ de l'ancienne gloire du FC Barcelone. Toutefois, ce transfert n'a pas vraiment été rentable pour le PSG.

Casagrande s'en prend à Neymar

Depuis sa signature au PSG, Neymar a multiplié les grosses blessures à la cheville et les frasques extrasportives. Ce qui a le don d'agacer Walter Casagrande. Lors d'un entretien accordé au programme Cartão Vermelho , le compatriote brésilien de Neymar lui a adresser un énorme tacle.

«Ils se prennent pour des dieux»