PSG : Il annonce un énorme malaise en direct !

Le PSG a déçu mercredi soir en s'inclinant au Parc des Princes contre le FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et alors que le coaching de Luis Enrique est au coeur des débats après ce mauvais résultat, Daniel Riolo va encore loin plus loin en annonçant un malaise général entre l'entraîneur espagnol du PSG et son vestiaire.

Opposé au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a perdu la première manche mercredi soir sur sa pelouse du Parc des Princes (2-3). Et le onze de départ aligné par Luis Enrique fait déjà couler beaucoup d'encre, certains reprochant notamment à l'entraîneur espagnol d'avoir évolué avec Marco Asensio en tant que buteur ou encore avec Marquinhos au poste de latéral droit. Mais le malaise est peut-être plus profond que l'on ne le pense au sein même du PSG avec Enrique...

Riolo dézingue Enrique

Interrogé en direct dans l'After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a sèchement taclé l'entraîneur du PSG : « En Espagne, il sont comme moi. Personne n’a rien compris à la compo de Luis Enrique. Quand tu as un entraîneur qui ne met pas les meilleurs joueurs… Cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles. Tu as des joueurs qui ne sont pas à leur place. Hier soir, Marquinhos ne savait même pas qu’il allait jouer sur le côté droit. Ce n’est plus Géo Trouvetou, c’est Kinder Surprise. Il se dit qu’il va dominer le milieu avec Vitinha, Fabian et Kang, c’est prétentieux. Il n’y a pas de milieux pour orienter le jeu. C’est du foutage de gueule permanent. Ses principes sont plus forts que sa raison. Juste parce qu’il est de l’école Guardiola, il est intouchable », lâche Riolo.

« Certains joueurs ne le comprennent pas »