PSG : Grande décision à Paris, l’OM va enrager

La décision d'expulser Amine Harit lors du Classique dimanche dernier continue de faire parler. Selon Bixente Lizarazu, la décision de l'abitre François Letexier est injustifiée. Selon l'avis du champion du monde 1998, le joueur de l'OM aurait mérité un jaune car il n'avait pas l'intention de blesser Marquinhos au torse.

Le Classique entre l’OM et le PSG a perdu de son intérêt d’intensité après l’expulsion d’Amine Harit. Le carton rouge reçu par l’international marocain dès le 30ème minute a marqué un tournant dans cette rencontre. Le joueur avait laissé son crampon sur la poitrine de Marquinhos, qui n’avait pas hésité à montrer la marque à Alexandre Letexier, qui n’a pas hésité une seconde. Pourtant, cette décision n’avait rien de naturel.

Letexier a justifié sa décision

Au micro de DAZN, l’arbitre de la rencontre avait justifié sa décision. « Je vois qu’Amine Harit arrive avec la jambe tendue vers son adversaire. Dès le départ, j’ai le sentiment qu’il met en danger l’intégrité physique de l’adversaire. J’ai pris le temps de la réflexion. Je vois aussi la trace des crampons sur le torse de Marquinhos. Les deux éléments me mènent au carton rouge » avait lâché Letexier. Des explications qui n’ont pas convaincu grand monde si l’on se réfère aux nombreuses critiques reçues par l'arbitre.

« C’est curieux »

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu a, aussi, déjugé Letexier. Selon lui, Harit ne méritait pas cette sanction, surtout lorsque l’on voit que Marquinhos n’a écopé de carton jaune lors de la rencontre face au RC Lens ce samedi après un tacle sur Anass Zaroury. « Je n’aurais pas mis rouge mais jaune. Après, Marquinhos montre la marque… Finalement on n’a plus le droit d’utiliser la notion d’intentionnalité. On a un joueur qui joue le ballon, qui ne regarde pas son adversaire. Dans le cas de Marquinhos face a Lens, il cherche a tacler l’adversaire, et il ne prend qu’un jaune c’est curieux » a confié le champion du monde 1998 sur TF1.