PSG : Deux transferts annoncés en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti dès la fin de la première période par Luis Enrique dimanche soir lors du match sur la pelouse de l’OGC Nice, Randal Kolo Muani semble avoir perdu la confiance de son coach au PSG. Et Daniel Riolo, qui s’est exprimé en direct sur RMC Sport après la rencontre, réclame donc une vente de Kolo ainsi que le recrutement d’un autre buteur pour le remplacer.

En difficulté depuis son arrivée au PSG pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a pas arrangé son cas personnel dimanche soir. Alors que son équipe a été tenue en échec sur la pelouse de l’OGC Nice (1-1), l’international français a été remplacé à la pause par Luis Enrique, mécontent des performances de son joueur.

Mercato : Le nouveau phénomène de Ligue 1 a recalé le PSG ! https://t.co/Jm4vvAJBUA pic.twitter.com/dWjAbnogm7 — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

La colère froide de Luis Enrique

« Au retour de la pause, j’aurais pu parfaitement effectuer cinq changements. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais j’ai décidé de faire un seul changement et c’était celui-ci », a indiqué le coach espagnol du PSG en conférence de presse d’après-match pour justifier son choix. Et selon Daniel Riolo, la rupture est désormais inévitable entre Kolo Muani et le PSG.

« Autant s’en séparer... »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, l’éditorialiste a réclamé la vente de Kolo Muani et l’arrivée d’un autre profil au PSG : « Ce soir, je pense qu’il a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout il n’est pas fait pour cette équipe donc autant s’en séparer et signer un bon, j’en sais rien, lui payer un billet d’avion et dire au revoir. Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe. Au revoir monsieur, on va vous prendre un billet et vous trouver un club ». Reste à savoir si Riolo sera entendu.