PSG : Deux grosses surprises sont annoncées !

Au sortir d’un nouveau revers européen concédé face au Bayern Munich mardi soir (1-0), le PSG va tenter de confirmer sa bonne forme en championnat ce samedi soir avec la réception du FC Nantes à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1. A en croire le Parisien, Luis Enrique prépare deux grosses surprises au niveau de son onze de départ.

Les premiers mois du PSG sur cette saison 2024-2025 auront été à deux vitesses. Frustré et décevant en Ligue des Champions, le club parisien domine outrageusement les débats en Ligue 1, et reste après 12 rencontres, encore invaincu en championnat. Clairement, l’objectif de Luis Enrique et de son staff est de poursuivre sur cette lancée.

Le PSG veut se relancer contre Nantes

Alors que le PSG s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des Champions (1-0), Paris va recevoir le FC Nantes ce samedi soir (21h) au Parc des Princes. L’occasion de refaire rapidement le plein de confiance pour la bande à Luis Enrique, qui aurait prévu plusieurs surprises concernant sa composition.

Doué et Ramos titulaires ?

Arrivé cet été au PSG contre 50M€, Désiré Doué devrait être aligné par le coach espagnol selon les indiscrétions du Parisien, lui qui peine encore à se démarquer. Apparu pour la première fois ce mardi depuis le 16 août dernier, Gonçalo Ramos pourrait également être titularisé à la pointe de l’attaque.