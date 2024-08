PSG : Dembélé se fait allumer, Riolo en rajoute une couche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Présent avec l’équipe de France à l’Euro, Ousmane Dembélé n’a pas convaincu. De quoi lui attirer de vives critiques, notamment de la part de Jorge Sampaoli. L’ancien entraîneur de l’OM avait d’ailleurs totalement dérapé concernant le joueur du PSG. Si les mots n’étaient clairement pas les bons, le fond a tout de même été validé par Daniel Riolo, qui a enfoncé à son tour Dembélé.

Au moment d’analyser l’Euro 2024, Jorge Sampaoli avait complètement dérapé au moment de parler d’Ousmane Dembélé. A propos du joueur de l’équipe de France et du PSG, l’entraîneur argentin avait lâché : « Quand il déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l’action va finir. Ils savent qu’il joue comme un autiste : il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même ».

Le mea culpa de Sampaoli

Les propos de Jorge Sampaoli avaient alors déclenché une vive olympique, obligeant l’Argentin a faire son mea culpa : « Note explicative après mon interview dans la revue So Foot : Je n’ai jamais eu l’intention de faire référence à l’autisme. Je m’excuse auprès de tout le monde. Je voulais juste parler d’individualité. Plus que jamais, il faut faire attention aux mots qu’on utilise ».

« Il a un QI football qui ne progresse pas »

Il n’empêche sur le fond, Daniel Riolo a approuvé les critiques de Jorge Sampaoli à l’encontre d’Ousmane Dembélé. Lors de L’After Foot, il a lâché sur le joueur du PSG : « Peut-être que les mots étaient mal choisis, mais ce que dit Sampaoli, au-delà des mots mal choisis, est-ce qu’il n’avait pas raison ? (…) Il a un QI football qui ne progresse pas. C’est ça le vrai problème. Et avec les Bleus, ça a été catastrophique. Avec le PSG, je n’ai pas trouvé que c’était dingue. A quel moment ça a été dingue avec le PSG ? A quel moment on va arrêter de prendre en totem ce match au Camp Nou ? C’est un match que tu as joué à 11 contre 10. Faut quand même être lucide ».