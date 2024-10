PSG : Dembélé plombé par Luis Enrique ? Il l’interpelle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Ousmane Dembélé a connu une première saison intéressante dans la capitale. Mais le numéro 10 parisien réalise un début d’exercice 2024-2025 tonitruant, et semble avoir acquis un nouveau statut au sein de la formation de Luis Enrique. Mais pour un ancien formateur du Français, le technicien espagnol n’exploite pas totalement les capacités de son joueur.

Le PSG va pouvoir compter sur lui. Écarté du groupe par Luis Enrique, Ousmane Dembélé n’a pas pu disputer la rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions mardi soir (2-0). Mais pour le déplacement des siens sur la pelouse de l’OGC Nice dimanche soir (20h45), le numéro 10 parisien sera bien présent, lui qui a nettement progressé.

« Avec lui, il se passe toujours quelque chose »

Ancien formateur de Dembélé à Rennes, Mathieu Le Scornet s’est exprimé sur la progression de son ancien protégé : « Dans son style dévastateur, à part Doku, je ne lui vois pas d’égal en Europe. Dembélé comme Barcola sont fondamentaux car l’équipe se cherche encore son attaquant. Il a compris qu’il devait être un élément performant quotidien et non sur des moments choisis. Il a envie d’être l’impact player du match. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il a un volume de dangerosité qui est de plus en plus marqué car la machine est bien huilée. Il est devenu impressionnant sur cet aspect. Indéniablement, une Ousmane dépendance se crée », a lâché ce dernier auprès du Parisien.

« Il est peut-être encore un peu bridé par certaines consignes »

Néanmoins, Mathieu Le Scornet estime également que Luis Enrique n’exploite pas encore toutes les capacités du Français : « Je pense qu’il est peut-être encore un peu bridé par certaines consignes qui ne lui permettent pas de s’exprimer comme il le souhaite. Le problème, c’est que si vous prenez Ousmane pour ce qu’il est, un joueur d’équipe, il va presque surperformer, car il va marquer. Vous serez forcément contents car il aura été au-delà des attentes. Mais si vous prenez Ousmane pour le joueur qu’il n’est pas, il va sous-performer. Si vous attendez qu’il fasse les différences, marque, passe et soit le meilleur buteur du PSG, vous serez déçu car il n’est pas construit comme ça. Il faut trouver un juste milieu », conclut ce dernier.