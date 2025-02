PSG : Dembélé fait rêver un club de Ligue 1 !

Thomas Bourseau

Certes, Ousmane Dembélé n'a pas marqué lors du déplacement du PSG sur la pelouse du Stadium de Toulouse samedi dernier (1-0). Néanmoins, l'attaquant parisien repositionné en numéro 9 par Luis Enrique a empilé les buts depuis le début de l'année et particulièrement contre le Stade Brestois de Ludovic Ajorque. L'occasion pour le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions de dévoiler toute son admiration pour Dembélé.

Ces derniers temps, une « mode » est de plus en plus répandue dans le football moderne selon Guillaume Hoarau : le poste de faux numéro 9. C'est du moins la vision du football actuel établie par l'ancien buteur du PSG en interview croisée avec Ludovic Ajorque pour Le Parisien. A 24h du 1/16ème de finale retour de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Stade Brestois au Parc des princes (3-0 à l'aller pour les Parisiens), le débat est revenu sur la table.

PSG : Surprise, Doué va tourner le dos à l’équipe de France ?

➡️ https://t.co/U1KDZ7kT0U pic.twitter.com/2gGgIo2RPg — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

«C’est plus lié à la philosophie d’un coach, mais nous ne sommes pas en voie d’extinction»

Ludovic Ajorque est un véritable avant-centre de formation pour le Stade Brestois lorsqu'Ousmane Dembélé est un attaquant latéral repositionné au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, son entraîneur. Lors de l'entretien accordé au quotidien de la capitale, Ajorque s'est montré clair sur la situation actuelle des attaquants de pointe de métier. « On parle là d’équipes de possession d’abord préoccupées par le besoin d’avoir un joueur supplémentaire au milieu pour déstabiliser l’adversaire. C’est plus lié à la philosophie d’un coach, mais nous ne sommes pas en voie d’extinction ».

«J’aimerais bien être un faux 9 comme lui !»

« Après, Dembélé marque but sur but actuellement. J’aimerais bien être un faux 9 comme lui ! (Il se marre) ». a conclu Ludovic Ajorque au Parisien sur cette blague bien sentie. Reste désormais à savoir si Ousmane Dembélé trouvera à nouveau le chemin des filets comme cela a été le cas lors des trois premières oppositions entre le PSG et le Stade Brestois cette saison.