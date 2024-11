PSG : Dembélé a «un gros souci» à régler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Ousmane Dembélé réussit à se montrer davantage décisif depuis le début de cette saison, le numéro 10 du PSG pourrait faire encore mieux. En effet, devant les buts, l’international français fait preuve d’une énorme maladresse. Alors que les ratés se multiplient pour Dembélé, les critiques fusent. Quel est alors le problème avec le Parisien ? Eric Rabesandratana a son idée à ce propos.

Avant d’affronter l’Atlético de Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé totalisait déjà 5 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le PSG cette saison. C’est un excellent total pour le numéro 10 parisien, mais voilà qu’on attend encore plus de lui. Notamment quand on voit les occasions qu’il se procure. En effet, Dembélé a souvent l’occasion de faire trembler dans les filets, mais au moment de faire le dernier geste, le joueur de Luis Enrique se rate complètement. Un défaut qui n’en finit pas de faire réagir…

« C’est vraiment dans sa tête »

Pour Ouest France, Eric Rabesandratana a évoqué cette maladresse devant les buts d’Ousmane Dembélé. Quel est donc le problème ? L’ancien joueur du PSG a alors confié : « Il y a un gros souci émotionnel. Ce n’est pas une question de technique, parce qu’il a tout ce qu’il faut. C’est vraiment dans sa tête. En fait, il est toujours dans la mentalité de mettre des ballons forts. C’est pareil sur les centres, comme s’il avait l’impression d’avoir plus de contrôle en frappant fort. Mais non, ça montre encore plus sa fébrilité et son manque de maitrise dans le dernier geste ».

« Tant qu’il n’aura pas réglé ce point-là, il n’avancera pas »

« C’est sûr, ce n’est pas un vrai buteur. Il est capable de finir l’action, il faut juste qu’il se tempère au moment du dernier geste. Et tant qu’il n’aura pas réglé ce point-là, et peut-être qu’il ne le réglera jamais, il n’avancera pas. La clé, c’est la répétition du dernier geste pour mieux appréhender la situation. C’est comme dans la vie de tous les jours, il n’y a pas de secret. Pour Dembélé, c’est pareil », a-t-il ensuite poursuivi concernant ce problème à la finition d’Ousmane Dembélé.