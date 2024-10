PSG : Danger pour Barcola ?

Arnaud De Kanel

Homme fort du PSG depuis le début de la saison, Bradley Barcola a connu un léger coup de moins bien. Mais en plus de cela, l'attaquant français serait agacé par les consignes de Luis Enrique. En effet, l'entraineur parisien briderait son joueur afin de ne pas déséquilibrer son équipe.

Le PSG a évité de justesse la défaite face au Stade de Reims. Les Parisiens ont été surpris dès la 9e minute par un but de Nakamura, qui a permis aux Rémois de prendre l’avantage. Malgré cette ouverture du score, le PSG a su réagir grâce à Ousmane Dembélé, qui a trouvé le chemin des filets pour la quatrième fois cette saison, rétablissant l’égalité. Cette rencontre a peut-être marqué un tournant dans la relation Bradley Barcola - Luis Enrique.

Dembélé - PSG : «Une grave erreur», Luis Enrique balance en direct https://t.co/vEbSx7AXnv pic.twitter.com/uDbBZ8U8EK — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

Enrique toujours aussi exigeant

Dans un récent article de L’Équipe, les méthodes rigoureuses de Luis Enrique à la tête du PSG sont mises en lumière. L’entraîneur espagnol impose une discipline de fer à ses joueurs, exigeant d’eux un respect absolu des consignes tactiques, notamment en ce qui concerne le placement sur le terrain. Chacun doit se cantonner strictement à son rôle, sans déroger aux principes établis. Même lors d'une contre-attaque conclue par un but, Enrique n'hésite pas à exprimer son mécontentement, analysant en vidéo les séquences pour rappeler que ce n'est pas ainsi qu'il souhaite voir évoluer son équipe. Cette approche pointilleuse, bien que louée pour sa précision, semble parfois provoquer des frictions au sein du vestiaire parisien et elle pénalise un certain Bradley Barcola.

Barcola bridé par Enrique ?

Lors du match contre Reims, le PSG a montré une solide organisation tactique, mais la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique suscite des interrogations. L’entraîneur espagnol semble intransigeant sur son idée de privilégier systématiquement l’attaque placée, ce qui pourrait créer une certaine frustration au sein de l’équipe. Un exemple frappant : Bradley Barcola, aligné sur l’aile, réclamait à plusieurs reprises des ballons en profondeur, profitant de sa vitesse, mais il n’a pas été servi. Les milieux parisiens ont respecté les consignes strictes de leur coach, qui impose un plan de jeu rigide. Résultat, l’ailier a affiché son mécontentement, visiblement agacé par ce manque de liberté. Avec des joueurs rapides sur les côtés, comme Barcola, l’approche de Luis Enrique peut parfois brider le potentiel offensif et frustrer ceux qui aiment exploiter les espaces. Le risque est là : si le plan n’est pas suivi à la lettre, certains pourraient même voir leur place menacée.