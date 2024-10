PSG : Scénario de rêve pour ce transfert à 70M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance du Benfica Lisbonne pour 70M€ lors du dernier mercato estival, João Neves a été le gros renfort de l'été du côté du PSG. Le milieu de terrain portugais, qui a rapidement trouvé sa place au sein de l'effectif parisien, raconte les coulisses de son transfert qui semble avoir été particulièrement simple à gérer pour la direction du PSG.

Le PSG a réussi un joli coup cet été avec le recrutement du milieu de terrain portugais João Neves (20 ans), qui était également courtisé par Liverpool sur le marché des transferts. Finalement, l'offre de 70M€ formulée par Luis Campos a fini par convaincre le Benfica, et le conseiller sportif du PSG a également été bien aidé par les circonstances et la volonté du joueur, qui souhaitait absolument signer au Parc des Princes comme il l'a révélé cette semaine au micro de Canal +.

«Il faisait la bringue tous les soirs» : Il balance cash sur une star du PSG ! https://t.co/rSLhBL0L0i pic.twitter.com/9uUs7jQL6U — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

« Je savais déjà que j’irais au PS

« Quand je me suis mis d’accord avec Benfica, je savais déjà que j’irais au PSG. Pour des raisons évidentes. Pour le sportif. Je trouvais ce choix intéressant pour ma carrière afin de développer mon football. Le club a de bonnes idées, il s’appuie sur des jeunes joueurs. Le PSG est un club de haut niveau », indique Neves. Les planètes étaient donc magnifiquement alignées pour le PSG dans ce dossier.

Une intégration réussie au PSG

Et João Neves poursuit en évoquant les coulisses de ses premiers pas dans le vestiaire du PSG : « Mon intégration a été très facile, en partie grâce aux Portugais déjà présents. Vitinha est un mec super, tout comme Nuno Mendes, Gonçalo Ramos ou Danilo Pereira qui n’est plus là. Je me suis bien adapté dès le début, toute l’équipe m’a bien aidé pour m’intégrer rapidement dans le groupe », indique l'international portugais, qui a donc été bien aidé par ses compatriotes.