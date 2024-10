PSG : Un joueur s'annonce comme le successeur de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Une perte importante pour le club de la capitale qui s'est rapidement mis en quête de son successeur. En vain puisque le PSG n'a pas recruté de nouvel attaquant de la dimension du Bondynois. Une situation qu'Ousmane Dembélé a vu comme une opportunité à saisir.

Ce n'était pas réellement une surprise, mais cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid alors que son contrat arrivait à échéance à Paris. Par conséquent, la question de sa succession a beaucoup fait parler cet été, mais le club parisien n'a finalement pas recruter d'attaquant pour le remplacer. Une situation qui a donné des idées à Ousmane Dembélé.

Dembélé veut profiter du départ de Mbappé

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le numéro 10 du PSG aurait confié à ses proches sa volonté de prendre un rôle plus important au sein du club de la capitale. Un souhait exprimé concrètement par Ousmane Dembélé en septembre dernier au micro de TF1 : « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d'être un peu plus personnel ».

Le conseil du PSG à Dembélé

Toujours d'après L'EQUIPE, le PSG l'aurait également incité à tout mettre en œuvre pour devenir l'arme offensive numéro 1 du club en l'absence de Kylian Mbappé. Sans toutefois lui promettre que cela lui offrirait un statut à part. Ce qui a d'ailleurs été confirmé par la sanction infligée par Luis Enrique à Ousmane Dembélé avant le choc contre Arsenal.