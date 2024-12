PSG : Coup de poker signé Luis Enrique, il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours invaincu en Ligue 1, le PSG a néanmoins subi un nouveau coup d’arrêt ce vendredi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre et a concédé un match nul (0-0). Alors que Luis Enrique avait notamment décidé de faire évoluer Warren Zaïre-Emery un cran plus bas sur ce match, l’Espagnol a livré les coulisses de cette décision.

Le PSG va devoir faire beaucoup mieux. Ultra dominateur ce vendredi soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre, le club de la capitale n’a pas réussi à se montrer létal devant les buts de Donovan Léon. Le portier de 32 ans a permis à l’AJA d’obtenir le point du match nul face à un PSG toujours plus inquiétant à la finition.

Un rôle plus défensif pour Zaïre-Emery face à Auxerre

Pourtant, Paris a outrageusement dominé les débats. Comme à son habitude, Luis Enrique a adapté son plan de jeu en fonction de son adversaire. Ainsi, au milieu de terrain, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery ont évolué dans des rôles différents. Beaucoup plus haut, l’Espagnol a eu des occasions, tandis que le Titi Parisien évoluait dans un rôle plus défensif.

« Il s’agit d’équilibrer l’équipe »

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est livré sur ce choix étonnant : « C’est en fonction du profil des joueurs. Il s’agit d’équilibrer l’équipe pour laisser peu d’espaces à l’équipe rivale », a lâché l’Espagnol.