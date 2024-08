PSG : «Con et prétentieux», ce joueur a fait polémique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Clément Chantôme avait été prêté en 2013 afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Mais dès son premier match avec Toulouse, le milieu de terrain était passé pour un joueur arrogant en raison d’une mauvaise habitude qu’il avait prise au PSG, et il se confie sans détour à ce sujet.

Son nom ne parlera peut-être pas aux plus jeunes, et pourtant, Clément Chantôme était un élément majeur du PSG avant l’arrivée du Qatar à la tête du club. Formé dans la capitale et propulsé chez les professionnels en 2006, l’ancien milieu de terrain s’était rapidement imposé comme un élément indispensable de l’équipe première. Mais après le rachat du club, en 2011, Chantôme a petit à petit été poussé vers la sortie par le PSG.

Chantôme raconte sa mésaventure à Toulouse

À l’été 2013, il est envoyé en prêt du côté du TFC pour aller retrouver du temps de jeu perdu au PSG : « Quand je débarque à Toulouse, je n'avais jamais quitté le PSG. C'est un mardi et on joue le vendredi à Monaco (0-0, le 23 août). À Louis-II, je me prépare et je n'ai pas mes chaussures. Je demande à l'intendant où elles sont. Et là, il me dit qu'à Toulouse, ce sont les joueurs qui s'occupent de leurs chaussures... On a dû aller m'en acheter une paire en urgence », révèle Chantôme.

« Je suis passé pour un con et prétentieux »

Et cette étourderie a joué des tours à l’ancien milieu de terrain du PSG auprès du vestiaire toulousain : « Moi qui étais un joueur discret et respectueux, je suis d'entrée passé pour un con et un prétentieux », précise Clément Chantôme.