PSG : Comparé à Messi, Mbappé se fait allumer

Thibault Morlain

Ce mercredi 20 décembre, Kylian Mbappé a fêté ses 25 ans. A cette occasion, certains ont fait un point sur la carrière de l'actuel attaquant du PSG et il a notamment été question de comparer les exploits de Mbappé à ceux de Lionel Messi au même âge. De quoi en faire réagir certains et cela a valu un tacle de la part de Julian Palmieri.

Alors que Kylian Mbappé vient de souffler sa 25ème bougie, l'attaquant du PSG est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais où se situe-t-il dans la hiérarchie des légendes au même âge ? RMC a fait la comparaison entre Mbappé et Lionel Messi, mais pour certains, cela n'a pas lieu d'être...

« Comment comparer Messi à Mbappé ? »

Réagissant à cette comparaison entre Kylian Mbappé et Lionel Messi à 25 ans, Julian Palmieri a alors taclé l'attaquant du PSG. « Comment comparer Messi à Mbappé ? Mais il a jamais jamais jamais j'en ai oublié un jamais et n'aura jamais le 1/4 du niveau de Messi », a-t-il posté sur X .

« Qu'il arrive à être Henry déjà... »