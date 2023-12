PSG : «Il n’a pas été parfait» Riolo balance sur le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu un mercato plus que mouvementé à la dernière intersaison puisqu’il a été publiquement menacé d’un transfert par son président Nasser Al-Khelaïfi. La cause ? Le refus de Mbappé de confirmer sa continuité contractuelle au PSG. Pour Daniel Riolo, les torts sont plus que partagés dans cette affaire puisque le joueur s’est muré dans un silence…

En juin dernier, L’Équipe révélait le contenu d’un courrier envoyé par Kylian Mbappé et son entourage au PSG dans lequel il était spécifié que le joueur refusait d’activer la clause incluse dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025. Résultat, le président Nasser Al-Khelaïfi a menacé le meilleur buteur de l’histoire du club, début juillet au moment de la présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique, en affirmant qu’il serait vendu avant la fin du mercato estival s’il ne revenait pas sur sa décision. La presse a même révélé par la suite que courant juillet, l’offre de 300M€ d’Al-Hilal avait été acceptée par le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé.

Le PSG a lavé son linge sale en public avec Mbappé

Le principal intéressé a repoussé les avances du club saoudien, la Saudi Pro League faisait d’ailleurs une razzia de stars du football européen. Pire, le PSG a pris la décision d’écarter Kylian Mbappé du groupe de Luis Enrique pendant trois semaines, il a donc raté la tournée de pré-saison en Asie, jusqu’à la mi-août. Daniel Riolo a affirmé que la gestion du Paris Saint-Germain n’avait pas été bonne, mais que Kylian Mbappé n’était pas tout blanc non plus.

«Je pense que c’est plus le club qui a déconné que lui mais il n’a jamais parlé»