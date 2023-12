PSG : Il est l’heureux élu pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Au PSG depuis l’été 2017, Kylian Mbappé a enchaîné les entraîneurs. Et d’après L’Équipe, il semblerait que ses relations avec ses anciens techniciens n’aient jamais réellement été parfaites et idylliques. Néanmoins, il existerait une exception du nom de Mauricio Pochettino selon le quotidien sportif avec qui il aurait été proche.

Kylian Mbappé a connu une poignée d’entraîneurs depuis son arrivée en 2017 au PSG à présent. En effet, après Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, c’est sous la houlette de Luis Enrique que celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG la saison dernière évolue.

Une relation à présent conflictuelle avec Enrique, comme le reste de ses entraîneurs au PSG ?

Et à en croire les informations communiquées par L’Équipe dans ses colonnes de mardi, Kylian Mbappé aurait eu des relations sinueuses avec chacun de ses entraîneurs au Paris Saint-Germain, bien que dans le relationnel ce soit mieux passé avec certains que d’autres. Avec Luis Enrique, la relation se serait refroidie depuis le mois dernier et la déclaration du technicien espagnol concernant son rendement insuffisant en dehors de la surface de réparation et du dernier geste après son triplé face à Reims (3-0). Depuis, Mbappé évolue dans l’axe de l’attaque et cette situation lui déplairait tout particulièrement d’après le quotidien sportif.

Mbappé proche de Pochettino ?