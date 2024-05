PSG : Comparé à Mbappé, ce crack vide son sac

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Kylian Mbappé impressionne le monde du football. Même s'il n'a que 25 ans, certains joueurs sont déjà comparés au champion du monde 2018. C'est notamment le cas de Malamine Efekele, qui appartient à l'AS Monaco. L'attaquant a d'ailleurs déclaré qu'il n'appréciait pas tellement cette comparaison, même s'il reconnaît que certaines similitudes existent.

Avant de faire le bonheur du PSG, Kylian Mbappé a été un joueur de l'AS Monaco durant plusieurs saisons. Le Français a fait ses premiers pas avec le club de la Principauté avec succès, ce qui avait alors incité Paris à miser 180M€ sur lui à l'été 2017.

Efekele ne veut pas de la comparaison avec Mbappé

Après Kylian Mbappé, l'AS Monaco a continué à sortir des jeunes joueurs prometteurs de son centre de formation, à l'image de Malamine Efekele. L'attaquant a notamment beaucoup été comparé au joueur du PSG, que cela soit au niveau physique ou par son parcours. Mais cela n'a pas forcément plu au principal intéressé, comme il l'a affirmé pour L'Équipe . « Au début, je voyais cette comparaison quand j'étais chez moi à Bondy. Ça m'a un peu gêné quand je suis arrivé à Monaco car on me demandait de faire du Kylian. Mais Kylian, c'est Kylian. C'est un extraterrestre. Moi, je ne suis qu'un jeune qui essaye d'avancer étape par étape. Il ne devrait pas y avoir de comparaison parce que moi, j'ai besoin d'y aller petit à petit. Après je comprends, on vient de la même ville, son père était mon coach, on est proches, mais je ne trouve pas que la comparaison est valable. À 18 ans (19 en réalité), Kylian était champion du monde. »

« J'ai un prénom et un nom »