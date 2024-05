Départ de Mbappé : Le PSG lâche une grande annonce

Benjamin Labrousse

Son départ du PSG en fin de saison étant désormais officiel, Kylian Mbappé va donc disputer son dernier match sous les couleurs parisiennes ce samedi soir en finale de la Coupe de France face à l’OL. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le capitaine Marquinhos a évoqué la grande dernière du numéro 7.

Il y a deux semaines, Kylian Mbappé rendait officielle une décision connue de tous. Sur ses réseaux sociaux, la star de 25 ans annonçait son départ du PSG en fin de saison. Après avoir passé sept saisons sous les couleurs du club de la capitale, le Bondynois va poursuivre sa carrière au Real Madrid.

Grande dernière au PSG pour Mbappé

Mais Kylian Mbappé a encore un match capital à disputer avec ses coéquipiers parisiens. En effet, ce samedi soir (21h), le PSG affrontera l’OL en finale de la Coupe de France. Si Luis Enrique devrait faire appel à son numéro 7, Mbappé pourrait ainsi quitter le club avec un dernier trophée remporté...

« On va essayer de l'utiliser de la meilleure façon possible »