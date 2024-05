Mbappé : Le PSG a déjà signé son successeur ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide dans le vestiaire du PSG. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc le combler en faisant venir un nouveau buteur cet été. Plusieurs noms ont alors été évoqués ces dernières semaines. Mais le club de la capitale tiendrait peut-être déjà le successeur de Kylian Mbappé dans ses rangs.

Le mercato promet d’être assez animé du côté du PSG cet été. Kylian Mbappé a annoncé son départ il y a quelques jours. Le club de la capitale aurait donc établi son plan de vol pour le remplacer. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment mettre la main sur un nouveau buteur. Et dans cette optique, Luis Campos a multiplié les pistes jusqu’à présent.

Le PSG multiplie les pistes pour remplacer Mbappé

En effet, le conseiller football du PSG continue de suivre Victor Osimhen, qui était déjà dans le viseur des Parisiens l’été dernier comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Les noms de Viktor Gyökeres et Benjamin Sesko ont aussi été évoqués ces derniers jours. Mais le PSG tiendrait peut-être déjà le successeur de Kylian Mbappé dans ses rangs.

«Kolo Muani devra peut-être s'adapter»