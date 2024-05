Mercato : Le PSG plombé par l'Arabie Saoudite pour cette star ?

La rédaction

C’est officiel depuis le 10 mai dernier : Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Ce départ provoquera forcément un sacré chamboulement dans l’équipe parisienne, puisqu’un attaquant de classe mondiale devrait débarquer pour le remplacer. De nombreuses rumeurs indiquent que Victor Osimhen est la cible des dirigeants franciliens, mais il faudra notamment faire face à la concurrence venue d’Arabie saoudite.

Une page s’apprête à se tourner du côté du PSG. Après sept saisons passées au club, Kylian Mbappé jouera son dernier match sous le maillot rouge et bleu samedi contre l’OL en finale de la Coupe de France. Ce départ risque de laisser un sacré vide en attaque et forcément, les têtes pensantes du club de la capitale sont déjà à pied d’œuvre pour trouver la nouvelle star la ligne offensive de Luis Enrique. Victor Osimhen semble avoir la préférence des Champions de France, mais l’Arabie saoudite serait aussi sur le coup.

L’Arabie saoudite lorgnerait sur Victor Osimhen

D’après le Corriere dello Sport , l’Arabie saoudite fait partie des poursuivants de Victor Osimhen. Le quotidien italien précise même que le pays de la péninsule arabique aurait à l’œil l’attaquant nigérian depuis près d’un an et serait prêt à lui faire un pont d’or, sans évoquer de montant. Quant à sa clause libératoire, estimée entre 120 et 130M€, elle ne représenterait aucun obstacle pour les clubs saoudiens.

Osimhen voudrait rester en Europe