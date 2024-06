PSG - Clash : Neymar a réclamé une somme folle à Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG pendant 6 saisons, Neymar s'est retrouvé à plusieurs reprises dans le collimateur de Daniel Riolo, qui n'a pas été tendre avec le Brésilien. Ça a même été très loin entre les deux hommes puisque ça s'est notamment fini dans les tribunaux. A cette occasion, Neymar a alors réclamé une énorme somme à Riolo.

Daniel Riolo n'a jamais eu sa langue dans sa poche quand il a fallu critiquer Neymar sous le maillot du PSG, notamment en ce qui concerne l'hygiène de vie du Brésilien. Mais voilà que certains propos de Riolo n'ont pas plu au désormais joueur d'Al-Hilal, qui l'avait alors attaqué en justice pour diffamation.



« Il demandait une somme énorme Neymar »

Sur le plateau de Buzz TV , Daniel Riolo est revenu sur son procès face à Neymar, qui lui réclamait alors près de 100 000€. « Récemment, pour le procès Neymar, j'ai quand même été obligé de balancer une source. C'est dur pour un journaliste de balancer une source pour sauver sa peau, pour ne pas être condamner pour diffamation. Il demandait une somme énorme Neymar, une somme que moi je ne suis pas en état de payer », a-t-il confié.

« Neymar a perdu »