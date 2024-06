PSG : Luis Enrique a réussi un miracle avec Ousmane Dembélé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ l'été dernier, Ousmane Dembélé a réalisé une première saison très aboutie au PSG. Il faut dire que l'ailier français n'a pas été fidèle à sa réputation puisqu'il a bouclé une saison sans blessure importante pour la première fois depuis son départ du Borussia Dortmund en 2017. Et l'ancien Rennais estime que Luis Enrique est à l'origine de cette réussite.

L'été dernier, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présentée avec Ousmane Dembélé qui disposait d'une option d'achat avoisinant les 50M€. Une très belle affaire qui s'est confirmée sur le terrain puisque l'ancien joueur du FC Barcelone a réalisé une très belle saison. Une réussite en particulier due à l'absence de blessure, ce qui n'est pas banal pour Ousmane Dembélé.

Présent en conférence de presse à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro, Ousmane Dembélé assure que la gestion de Luis Enrique lui a permis d'éviter les blessures cette saison : « J'espère que ça va continuer ! Je n'ai rien changé, c'est la prépa avec le PSG. J'ai été ménagé par Luis Enrique. J'étais en forme. Ca m'a aidé à rester fit toute la saison ».

