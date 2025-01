PSG : Clash en Corse à cause d'Ibrahimovic !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 février 2013, le PSG s'impose à domicile face à Bastia (3-1). Entré en cours de match côté corse, Jacques Faty a réussi à récupérer le maillot de Zlatan Ibrahimovic à l'issue de la rencontre. Une fierté sur le moment pour l'ancien de l'OM, qui a toutefois vite déchanté lors de son retour sur l'ile de Beauté. En effet, à Bastia, on a clairement pas apprécié cet échange de mailots avec Ibrahimovic.

Parti s'exiler en Turquie après son expérience à Sochaux, Jacques Faty avait fini par revenir quelques mois en France par la suite. En effet, en janvier 2013, le Sénégalais est prêté du côté de Bastia. Une aventure en Corse à propos de laquelle Faty s'est rappelé notamment un moment particulier qui a découlé d'une rencontre face au PSG.

« Les Corses, ils ne rigolent pas avec ça »

Entré en cours de jeu face au PSG, Jacques Faty s'était alors retrouvé face à Zlatan Ibrahimovic. Les deux joueurs avaient ensuite échangé les maillots à la fin du match. Une erreur de part du joueur de Bastia ? Pour Arena, Faty a raconté : « J’étais content, j’avais le maillot de Zlatan. Par contre, quand je suis arrivé en Corse le lendemain, « Comment ça Faty tu prends le maillot de Zlatan ? Ici, c’est la Corse ». Les Corses, c’est ça que j’aime chez eux, ils ne rigolent pas avec ça. Ils m’ont dit : « Faut lui expliquer comment ça fonctionne ici. Ici, on ne fait pas ça » ».

« Ils ont pété les plombs »

« En fait, 6 mois avant, ils se sont embrouillés Bastia, le PSG et Zlatan. Moi je n’étais pas au courant qu’ils s’étaient embrouillés Zlatan contre les Corses. Ils ont pété les plombs les Corses. Ils ont dit : « Tu ne fais plus jamais ça mon ami ». Là, j’ai compris, j’ai dit : « Ok, désolé » », a poursuivi Jacques Faty, qui n'aurait donc pas dû échanger son maillot avec Zlatan Ibrahimovic.