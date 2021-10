Foot - PSG

PSG - Malaise : Le gros tacle de Zlatan Ibrahimovic contre le PSG !

Publié le 31 octobre 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que le PSG aspire à tout gagner, Zlatan Ibrahimovic estime que l’équipe actuelle du PSG est moins forte que celle de son époque.

Cette saison, le PSG fait partie des clubs favoris à un sacre en Ligue des champions après son mercato XXL réalisé au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts lors de laquelle des joueurs comme Leo Messi, Achraf Hakimi ou encore Gigio Donnarumma ont été recrutés. Ainsi, beaucoup d’observateurs estiment que le club parisien dispose de la meilleure équipe de son histoire sur le papier. Seulement voilà, Zlatan Ibrahimovic n’est pas forcément de cet avis dans la mesure où il estime que, tout du moins l’instant, ce PSG n’est pas une vraie équipe au sens propre du terme.

« Aujourd’hui, ce n’est pas une équipe »