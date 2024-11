PSG : Cette déclaration enflammée d’un joueur français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à l'entraînement collectif avec le PSG il y a peu, Presnel Kimpembe s'apprête à retrouver les terrains après sa grave blessure au tendon d'Achille en février 2023. Très motivé à l'idée de reprendre, le Français est resté un élément du collectif parisien pendant tous ces mois puisqu'il faire toujours partie des vice-capitaines. Celui qui a toujours connu le PSG se plaît toujours dans la capitale.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe y a débuté sa carrière professionnelle en 2014. Mais depuis des années, il est souvent gêné par les blessures, à tel point que cette rupture du tendon d'Achille l'a écarté des terrains pendant plus d'un an et demi. A 29 ans, il va tenter un retour en forme et ce n'est pas la motivation qui lui manque. Très attaché au PSG, il espère réussir à se faire une nouvelle place.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le transfert d'un attaquant ? https://t.co/JYc7Nlslrz pic.twitter.com/mVEqQwk1l0 — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« C'est une histoire d'amour »

Natif du Val-d'Oise, Presnel Kimpembe a débarqué au PSG en 2005 à l'âge de 10 ans. Il a fait ses gammes en suivant une formation à tous les échelons pour devenir défenseur central dans l'effectif principal. Forcément, il possède un lien très fort avec le club de la capitale. « Si c'est toujours une histoire d'amour entre le PSG et moi ? Bien sûr ! Tu ne vois pas la ville comment elle est belle ? (Rire). Forcément, c'est une histoire d'amour, mais je pense que c'est réciproque, sinon on ne serait pas en train d'en parler aujourd'hui » dit-il d'abord au micro du Canal Football Club.

Kimpembe sur le retour

Alors qu'il a souvent été handicapé par les blessures durant sa carrière, Presnel Kimpembe s'apprête à faire un retour difficile après autant de temps passé à l'infirmerie. Pourtant il continue d'être très impliqué au sein du groupe. « Quand on vient de la région parisienne et qu'on a grandi à Paris, qu'on a fait sa formation à Paris et qu'on a la chance d'être pro à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Quel héritage je voudrais laisser au PSG ? Tout (rire). Je laisse mon corps. J'ai laissé un tendon déjà. C'est pas mal hein ? » ironise-t-il.