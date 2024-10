PSG : «C’est lourd», Mbappé laisse une galère à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le digne successeur de Kylian Mbappé alors qu’il a réalisé un gros début de saison avec le PSG, Bradley Barcola traverse une période beaucoup plus compliquée depuis quelques matchs. Et Daniel Riolo, qui continue de se montrer très critique envers le jeune attaquant du PSG, estime que l’héritage de Mbappé est beaucoup trop lourd à porter.

Kylian Mbappé a laissé un grand vide dans le secteur offensif du PSG avec son départ au Real Madrid cet été, d’autant que la direction du club de la capitale a décidé de ne pas faire venir de profil pour le remplacer. Luis Enrique compte énormément sur Bradley Barcola (22 ans), qui a d’ailleurs réalisé un début de saison très prometteur avec 6 buts inscrits en 7 matchs de championnat. Mais le jeune attaquant du PSG a levé le pied depuis quelques rencontres, et Daniel Riolo ne le lâche pas.

« C’est lourd de porter ça »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, l’éditorialiste a une nouvelle fois clamé avec force que Bradley Barcola était surcoté et n’avait pas encore les épaules pour faire oublier Kylian Mbappé au PSG : « Là où un jeune au PSG qui n’a même pas un an de haut niveau est déjà à la Une des journaux, on dit de Barcola qu’il a déjà fait oublier Mbappé. Il faut se rendre compte à quel point c’est lourd de porter ça. Quand tu es au PSG, il faut savoir le porter et c’est plus difficile », estime Riolo.

Barcola au même niveau qu’Akliouche et Ben Seghir ?

Le consultant de RMC poursuit en comparant la talent de Barcola à deux autres phénomènes de Ligue 1 : « À Monaco, Akliouche ou Ben Seghir, on ne dit pas ça d’eux et honnêtement en terme de niveau, ils ne sont pas moins bons. Si quelqu’un vient me dire que Ben Seghir et Akliouche sont en-dessous de Barcola, ce n’est pas possible. Je dis toujours, calmez-vous, qu’on ne s’emballe pas, attendons de voir comment le gars va gérer tout ça. On me dit que je fais une fixette et que c’est moi qui suis dur, je préfère juste attendre une année de Ligue des champions », poursuit Riolo.