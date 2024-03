PSG : Barcelone reçoit déjà un gros coup de pouce avant le choc

Amadou Diawara

Lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone. Avant ce choc, le club de la capitale a déjà un gros désavantage. En effet, le PSG a trois matchs à jouer avant ce rendez-vous au sommet, tandis que le Barça n'en a qu'un seul.

Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG connait son prochain adversaire. En effet, le club de la capitale affrontera le FC Barcelone le 10 avril au Parc des Princes, avant de se déplacer en Catalogne le 16 avril.

2 ou 3 jours de repos pour le PSG

Avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, le PSG est déjà désavantagé. Après la trêve internationale, le club emmené par Luis Enrique a trois matchs à jouer, tandis que le Barça n'a qu'une seule rencontre au programme.

10 jours off pour le FC Barcelone

Plus précisément, le PSG affronte l'OM le 31 mars au Vélodrome, avant de recevoir le Stade Rennais, puis Clermont au Parc des Princes, et ce, les 3 et 6 (ou 7) avril. De son côté, le FC Barcelone a rendez-vous avec Las Palmas le 30 mars. Par conséquent, le Barça aura 10 jours de repos avant le quart de finale aller de la Ligue des Champions, contre deux ou trois pour le PSG.