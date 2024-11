PSG : Avant le choc, Luis Enrique a tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, pour la 4ème journée de Ligue des Champions, le PSG accueille l’Atlético de Madrid. Un choc avant lequel une grande question s’est posée concernant la composition d’équipe de Luis Enrique. Qui de Gianluigi Donnarumma ou Matvey Safonov sera titulaire pour ce match face aux Colchoneros ? L’entraîneur du PSG aurait visiblement tranché.

Face au RC Lens, pour la dernière journée de Ligue 1, Luis Enrique a surpris tout le monde en préférant Matvey Safonov à Gianluigi Donnarumma au poste de gardien. La hiérarchie serait-elle alors totalement chamboulée au PSG ? Suite à ce choix, des questions sont apparues concernant l’identité du portier qui serait titulaire contre l’Atlético de Madrid. Le Parisien vient de dévoiler la réponse.

Donnarumma plutôt que Safonov ?

Gianluigi Donnarumma ou Matvey Safonov ? Le gardien du PSG pour affronter l’Atlético de Madrid ce mercredi soir serait connu. Ainsi, selon les informations du quotidien régional, c’est l’Italien qui devrait retrouver sa place dans les buts parisiens face aux Colchoneros. L’ancien de Krasnodar devrait donc lui s’asseoir sur le banc des remplaçants.

Quelle composition face à l’Atlético de Madrid ?

Quid du reste de la composition du PSG contre l’Atlético de Madrid ? Le Parisien annonce qu’en plus de Gianluigi Donnarumma, on devrait retrouver Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves, Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou Kang-in Lee, et Bradley Barcola.