Mercato - PSG : Un joueur «spécial» en approche, son transfert se confirme

Déjà actif en coulisses pour renforcer son effectif dans les prochaines semaines, le PSG serait entré en contact avec Théo Hernandez en vue d'un transfert. Il faut dire que sa situation est très favorable puisque les discussions avec l'AC Milan pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2026 n'auraient toujours pas débuté.

Bien décidé à renforcer son effectif tout en recrutant le plus possible des joueurs français, le PSG a déjà enrôlé plusieurs tricolores comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani ou encore Désiré Doué. Mais ce n'est peut-être pas terminé.

Théo Hernandez, le gros coup du PSG ?

En effet, selon les informations de AS, le PSG s'intéresserait à Théo Hernandez et aurait même déjà contacté son entourage. Toutefois, les Parisiens auront une lourde concurrence dans ce dossier puisque le Bayern Munich ainsi que plusieurs clubs de Premier League seraient également passés à l'action.

Toujours pas de discussion pour une prolongation

Il faut dire que l'AC Milan a laissé la porte ouverte puisque selon AS, aucune discussion n'aurait été entamée pour prolonger le contrat de Théo Hernandez qui s'achève en 2026. Et si rien n'est signé d'ici l'été prochain, un transfert deviendra alors inévitable afin d'éviter un départ libre de l'international français. Ce serait un sacré coup dur pour le club lombard puisque même Paolo Maldini s'enflammait pour Théo Hernandez il y a quelques jours. « Tu es spécial », lâchait la légende milanaise alors le Français avait battu son record de but pour un défenseur de l'AC Milan.