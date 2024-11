PSG : «Quelque chose d’énorme» est annoncé à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Architecte du projet QSI, Leonardo avait été nommé directeur sportif du club parisien en 2011 avant de lancer ce projet colossal. Invité à revenir sur cette période, Leonardo reconnait que lorsqu'il a été contacté pour le poste, il a halluciné, voyant «quelque chose d’énorme» arriver au PSG.

2011 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du PSG. Et pour cause, c'est cette année-là que le club de la capitale a été racheté par QSI, le fonds d'investissement du Qatar. Une nouvelle ère marquée par une puissance financière colossale est jamais vue à Paris. Et c'est Leonardo qui a été chargé de prendre en main ce projet en devenant directeur sportif du club parisien. Ce dernier revient d'ailleurs sur cette période rappelant qu'il s'agissait bien de «quelque chose d’énorme».

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Une période qui a vu quelque chose d’énorme être fait depuis 2011»

« Quand je vois le PSG, c’est normal de penser à l’arrivée du Qatar qui a fait entrer le club dans une nouvelle dimension. Ce qui ne fait pas oublier ce qui a été fait avant, avec les Borelli, Denisot, les années Canal+. Aujourd’hui, le club vit un autre moment, après une période qui a vu quelque chose d’énorme être fait depuis 2011. Quart de finale, demi ou finale de Ligue des champions, des titres nationaux… », lâche le Brésilien dans une interview accordée au Figaro, avant d'évoquer le changement projet au PSG.

«Maintenant, le projet est différent»

« Maintenant, le projet est différent, avec des jeunes, tu construis pour le futur. Ce sont des moments moins glamour, mais très importants. J’étais complice de cette idée et j’ai toujours dit qu’une équipe ne se construit pas autour d’une personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Le club doit toujours garder sa ligne, sa philosophie et ne pas être influencé par une décision. C’est mon avis. J’ai lutté pour cela. Cela demande du temps et de la patience. L’équipe est très compétitive, même si pour la Ligue des champions tu ne vas pas dire que le PSG est favori cette année, mais tu es respecté, avec un entraîneur qui construit. Le chemin est intéressant », ajoute Leonardo.