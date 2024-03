PSG : Avant Barcelone, la surprenante révélation de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

La nouvelle bataille entre le PSG et le FC Barcelone approche à grands pas. En effet, le 10 avril prochain au Parc des princes, les Parisiens recevront les Blaugrana que Luis Enrique connaît bien pour y être passé en tant que joueur et coach. Aujourd’hui entraînée par Xavi Hernandez, l’équipe catalane est redoutable pour Luis Enrique qui aurait voulu en être. Explications.

PSG - FC Barcelone : Acte V. Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par les investisseurs qataris à l’été 2011 qui lançait donc le projet QSI, le PSG a croisé la route du Barça à cinq reprises lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions, six si l’on compte une confrontation en phase de poules en 2014/2015. Les 10 et 16 avril prochain, le Paris Saint-Germain recevra et ira dans la ville catalane pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Enrique fait un aveu avant PSG - Barcelone !

Luis Enrique, entraîneur du PSG, connaît bien la maison blaugrana. Et pour cause, le technicien espagnol y a joué et a même été à la tête de la réserve puis de l’équipe première entre 2014 et 2017. Enrique est le dernier coach à être parvenu à remporter la Ligue des champions au FC Barcelone lorsque Xavi Hernandez évoluait d’ailleurs au sein de son équipe. Ce samedi, en conférence de presse, Luis Enrique a néanmoins fait une révélation.

PSG : Luis Enrique répond à Deschamps ! https://t.co/XCPKndDJSn pic.twitter.com/uU04r7Pc2T — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«J’aurais bien aimé qu’il m’entraine en tant que joueur»