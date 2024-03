PSG : La sortie inattendue de Luis Enrique sur la remontada

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Luis Enrique sera de retour à Barcelone pour le quart de finale de la Ligue des champions. L'entraîneur du PSG vivra une rencontre particulière d'autant plus que c'est lui qui était sur le banc catalan un soir de mars 2017. Mais le technicien espagnol estime que cette remontada n'a servi à rien.

La dernière fois que Luis Enrique a pris part à un match entre le PSG et le FC Barcelone, c'était en 2017 et cela avait débouché sur la fameuse remontada au Nou Camp. Alors que les deux clubs se retrouveront en quart de finale de la Ligue des Champions, le technicien espagnol est revenu sur ce match.

«La remontada n'a servi à rien»

« Non, cette remontada n'a servi à rien malheureusement. On a été sorti par la Juventus derrière, ce n'était donc pas le match le plus important de ma carrière. Le PSG avait gagné 4-0 à Paris. On se souvient de moi pour la remontada mais on était entre la vie et la mort 15 jours auparavant. Les coupables étaient l'entraîneur et le staff », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Cela fait partie de l'histoire, j'en suis très fier»