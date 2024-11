PSG : Al-Khelaïfi attaqué à l'étranger, Hanouna monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Animateur TV et proche de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a profité de sa présence à l'antenne, ce mercredi, pour défendre le président du PSG, mis en cause dans une banderole déployée par certains supporters du Bayern Munich durant la rencontre de Ligue des champions. Quelques minutes avant cette intervention, le club allemand a pris la parole pour s'excuser.

Le PSG a passé une sale soirée en Allemagne. Le groupe de Luis Enrique a été battu par le Bayern Munich (1-0). La rencontre n’a pas été de tous repos, non plus, pour Nasser Al-Khelaïfi, attaqué par les ultras de la SüdKurve München.

Le président du PSG attaqué

Ces derniers ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits télé, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA : tout cela à la fois ? Le foot, c’est moi ? Fu.. off, ploutocratique Al-Khelaïfi ».

« Les banderoles sont toujours injustes »

Sur le plateau de Touche pas à mon Poste, Cyril Hanouna est revenu sur ces attaques. « Je suis fan de Nasser, qui est exceptionnel. Si ça me fait de la peine ? Pas du tout, je n’en ai rien à carrer. C’est le Bayern Munich, deux hurluberlus qui ont mis des pancartes et personne n’était au courant. Les banderoles sont toujours injustes » a confié l’animateur sur C8. Depuis, le Bayern Munich a présenté ses excuses au président du PSG.