«Paysans», un crack du PSG recadré en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son but inscrit en Coupe de France face à Espaly mercredi soir, Désiré Doué n’a pas brillé avec le PSG. D’ailleurs, en direct sur RMC après le match, Daniel Riolo a semblé exaspéré par l’attitude du jeune attaquant parisien et lui reproche même une certaine condescende de vis-à-vis de son adversaire du soir, beaucoup moins prestigieux.

Le PSG a eu toutes les peines du monde à valider sa qualification en Coupe de France mercredi soir face à Espaly, pensionnaire de National 3 (victoire 4-2). Titularisé par Luis Enrique, Désiré Doué a été l’une des grandes déceptions de la soirée côté PSG malgré son but, et l’ancien crack du Stade Rennais a d’ailleurs été dézingué par Daniel Riolo en direct sur RMC Sport après le match.

Kolo Muani vers la Juventus ? 🚀 La fin de son aventure au PSG se profile si tout se passe bien lors de la visite médicale !

➡️ https://t.co/GiVyTS91ew pic.twitter.com/xpZBoQCwEn — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

« Il a été prétentieux »

« Désiré Doué, que j'ai beaucoup félicité ces derniers temps pour sa prise d’initiative et son caractère, ce soir il me montre des choses inquiétantes. Un mec prétentieux contre une petite équipe, ce n'est jamais bon signe. Ce soir il a été extrêmement prétentieux. Il a joué prétentieux. Il s’est pris pour le Neymar des pires moments de Neymar, genre je vais dribbler 3 mecs, je vais montrer à ces paysans de N3 »,a lâché Riolo dans l’After Foot.

« Si je suis Luis Enrique, je le prends... »

« S’il a ce problème là, alors il ne sera pas le joueur que j’espère qu’il sera un jour car je lui trouve des qualités. Ce qu’il m’a montré, si je suis Luis Enrique, je le prends et on fait un petit discours d’humilité », poursuit l’éditorialiste de RMC au sujet de Désiré Doué.