Paris FC : Une icône du PSG recrutée ? Elle répond !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Directeur sportif du PSG entre 2011 et 2013, puis entre 2019 et 2022, Leonardo a laissé sa place à Luis Campos à la tête du recrutement parisien. Interrogé par le Figaro ce lundi, le dirigeant brésilien a évoqué le nouveau projet du Paris FC, qui va être racheté par la richissime famille Arnault très prochainement.

Il aura été l’une des figures majeures du PSG après le rachat du club par le Qatar. A l’arrivée du fonds d’investissement QSI à Paris en 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est rapidement entouré d’un homme fort afin de mener à bien le mercato parisien. Ancien joueur du PSG de 1996 à 1997, Leonardo est ainsi arrivé au poste de directeur sportif.

PSG - Qatar : Coup de tonnerre dans le projet ? https://t.co/kbksn9rSSL pic.twitter.com/wvuwkba3cH — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Leonardo contacté par le Paris FC ?

Parti deux ans plus tard en 2013, le dirigeant brésilien reviendra en 2019, jusqu’à un nouveau départ trois ans plus tard en 2022. Leonardo aura marqué l’histoire du PSG, qui a pris un nouveau tournant à l’été 2023, en décidant de se séparer de la plupart de ses stars, et en souhaitant bâtir un tout nouveau projet axé sur le collectif et la jeunesse. Interrogé par le Figaro ce lundi, Leonardo a évoqué le projet de l’autre club de la capitale, le Paris FC. Pour rappel, le club du 13ème arrondissement va entrer dans une nouvelle dimension avec son rachat par la famille Arnault et par le groupe Red Bull. Le Brésilien a cependant affirmé qu’il n’avait pas été contacté : « (Il éclate de rire.) Non, non. Mais si j’avais été contacté, je ne vous le dirais pas, vous le savez ? Mais je n’ai pas été contacté ».

« Je veux changer de position dans le football, comme directeur sportif c’est terminé »

Leonardo a surtout affirmé qu’il ne souhaitait plus occuper un rôle de directeur sportif : « Je vous l’ai dit, je veux changer de position dans le football, comme directeur sportif c’est terminé. Les gens du foot le savent. Ce n’est pas seulement la question d’un projet, cela dépend aussi de mon histoire, de mon sentiment, c’est toujours comme ça. J’étais entraîneur de l’Inter Milan et grâce à mon histoire avec Paris, m’arrive l’appel pour devenir directeur sportif du PSG. Il n’y a pas de logique. Mon futur sera toujours lié aux sentiments que je peux ressentir dans le football ».