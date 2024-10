Officiel : Le PSG met fin à un dossier important

Arnaud De Kanel

Yohan Cabaye continue d'écrire son histoire avec le PSG. Après avoir évolué en tant que joueur, l'ancien milieu de terrain français a pris place dans les coulisses de l'organisation en 2021. Aujourd'hui, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière en étant officiellement nommé directeur sportif du centre de formation et de préformation du PSG. Le club de la capitale met donc fin à un dossier important qui était ouvert depuis plusieurs mois comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur le10sport.com.

Yohan Cabaye, qui avait porté les couleurs parisiennes de janvier 2014 à juin 2015, continue son aventure au sein du Paris Saint-Germain, mais cette fois dans les coulisses du club. Après avoir rejoint l'encadrement en 2021 en tant que coordinateur sportif, il a gravi les échelons pour devenir directeur sportif adjoint du centre de formation en 2023. Aujourd'hui, un nouveau défi l'attend dans l'organigramme du club de la capitale, où il endosse une nouvelle fonction stratégique. Comme évoqué en exclusivité par nos soins le 19 juin dernier, Cabaye a enfin été promu Directeur Sportif du Centre de Formation et de Préformation du PSG.

«Un parcours exemplaire au sein du Paris Saint-Germain»

« Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un parcours exemplaire au sein du Paris Saint-Germain, marqué par une expertise et une connaissance approfondie du haut niveau, et dans la volonté affirmée du Club de placer la formation parmi ses priorités. En tant que Directeur Sportif du Centre de formation et préformation, Yohan Cabaye pilotera l’accompagnement des jeunes à chaque étape de leur parcours sportif, socio-éducatif et scolaire, de la préformation à la formation, tout en maintenant une relation étroite avec leurs familles », écrivait notamment le PSG dans un communiqué. Yohan Cabaye se sent « honoré ».

«C'est là que se construit l’avenir du Club»

« Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club », a confié l'ancien milieu de terrain. Le dossier est clôturé.