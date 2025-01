Officiel - 806M€ : Le PSG fait trembler l’Europe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entré dans une nouvelle ère depuis l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG se mêle désormais au gratin européen en terme de revenus commerciaux et de chiffres d'affaires. Nouvelle illustration avec la publication des bilans de 2024. Le club de la capitale continue d'affoler les compteur avec le troisième chiffre d'affaires européen avec 806M€.

En 2011, le PSG passait dans une autre dimension avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. Depuis, le club de la capitale ne cesse de grandir et d'impressionner par sa croissance économique constante et qui n'en finit plus. 2024 n'a pas échappé à la règle.

Grâce à un revenu record de 806M€, le Paris Saint-Germain confirme sa place dans l’élite économique européenne, selon deux rapports de cabinets indépendants. pic.twitter.com/C0KBgbz5JP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2025

806M€, un chiffre d'affaires record pour le PSG

En effet, le PSG a publié son bilan de 2024 en annonçant un chiffre d'affaires record estimé à 806M€, ce qui permet aux Parisiens de s'imposer comme le troisième club européen générant le plus de revenus derrière le Real Madrid (1,045 milliard d'euros) et Manchester City (837,8M€), mais devant d'autres mastodontes européens tels que Manchester United (770,6M€), le Bayern Munich (765,4 M€) ou encore le FC Barcelone (760,3 M€), selon le rapport Football Money League du cabinet Deloitte.

«Nous sommes très fiers»

Nouveau directeur général du PSG, Victoriano Melero s'est d'ailleurs réjoui de ces chiffres sur le site du club : « Nous sommes très fiers que le travail colossal de tous les collaborateurs du Club soit mis à l’honneur par ces deux rapports. Avec la stratégie déployée par QSI depuis 2011, le Paris Saint-Germain s’est affirmé comme un Club incontournable de l’élite économique du football. Nos performances économiques sont indispensables pour pérenniser un projet sportif ambitieux et durable. Nous allons poursuivre sur cette voie dès cette saison. »