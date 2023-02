Neymar - Mbappé : Ça chauffe, le PSG sort du silence

Axel Cornic

Le climat au sein du Paris Saint-Germain est incendiaire après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions (0-1). Tout le projet lancé l’été dernier est en effet remis en cause et une sortie à priori anodine de Kylian Mbappé semble avoir déclenché une véritable guerre intestine avec Neymar.

Dans les mauvais moment, on cherche souvent l’apaisement pour se rassurer et repartir sur des bonnes bases. Pas au PSG, où tout moment semble propice à la polémique. Cette fois-ci, ce sont eux des trois grandes stars de l’effectif qui s’opposent, avec Kylian Mbappé et Neymar.

« Bien manger et bien dormir », la leçon de Mbappé ne plaît pas à Neymar

Juste après la défaite en Ligue des Champions, Mbappé a en effet remobilisé ses coéquipiers, expliquant notamment qu’il fallait « bien manger et bien dormir ». Une phrase que tous ont rapidement lié à Neymar, dont l’hygiène de vie n’est pas vraiment le gros point fort et qui récemment, a mis de l’huile sur le feu. Le Brésilien a en effet été aperçu à un tournoi de poker ces derniers jours, avec d’ailleurs une photo dans une célèbre chaîne de fast-food qui a beaucoup fait parler.

« Je ne vais pas associer la déclaration de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food »