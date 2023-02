Neymar et Messi reçoivent un incroyable ultimatum

Pierrick Levallet

Ce mardi, le PSG a enchaîné une troisième défaite consécutive en s'inclinant face au Bayern Munich. Mais après la rencontre, une scène surprenante a capté l'attention des caméras. Alors que les supporters parisiens continuaient de chanter pour encourager leur équipe, Lionel Messi et Neymar sont venus les saluer. La relation entre eux semblent s'être apaisée, mais elle pourrait dégénérer de nouveau.

Le PSG est entré dans une crise sportive. Le club de la capitale n’y arrive plus. Christophe Galtier espérait inverser la tendance ce mardi contre le Bayern Munich, mais l’entraîneur parisien a encore échoué. Résultat, le PSG reste sur trois défaites consécutives (OM, Monaco, Bayern Munich). Mais malgré ce nouveau revers au Parc des Princes, les supporters ont affiché leur soutien pour leur équipe après la rencontre.

«Attitude d'abruti» : il dézingue une star du PSG https://t.co/U1E0lKK974 pic.twitter.com/mfTzP0sfvV — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Neymar et Messi ont salué les supporters du PSG

Et une scène bien particulière a capté l’attention des caméras. Alors qu’ils rentrent habituellement directement au vestiaire, Neymar et Lionel Messi ont cette fois répondu présent devant le virage Auteuil pour saluer le public. Le Brésilien et l'Argentin n'avaient plus fait cela depuis le 13 mars 2022, soit presque un an, à la suite de la victoire contre Bordeaux après l'élimination face au Real Madrid la saison dernière. La relation entre les deux stars parisiennes et les supporters du PSG semble s’être apaisée.

Le Collectif Ultras Paris (CUP) prévient Messi et Neymar