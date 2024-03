Mercato - PSG : Il annonce le prochain club de Luis Enrique en direct ?

Jean de Teyssière

Successeur de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG, Luis Enrique se projette sur le moyen terme avec le club de la capitale. Arrivé durant l'été 2023, son contrat court jusqu'en juin 2025 et l'ancien entraîneur du FC Barcelone a évoqué un possible retour au FC Barcelone. S'il semble difficile, il n'en ferme pas la porte. Pour Daniel Riolo, le Barça est le seul club qui intéresse Luis Enrique.

L'avenir de Luis Enrique s'inscrit pour le moment au PSG. L'entraîneur espagnol est pour l'instant apprécié par les dirigeants qataris. Il faut dire que jusqu'à maintenant, son bilan est bon : large leader du championnat de France de Ligue 1, qualifié en quarts de finale de la Ligue des Champions, tout comme en demi-finale de la Coupe de France. L'ensemble des joueurs parisiens adhèrent au projet de jeu et à la philosophie de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qui fait l'objet de convoitises...

Le Barça interpelle Luis Enrique

Au micro de la Cadena Ser, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a ouvertement fait part de son intérêt pour l'entraîneur du PSG, Luis Enrique : « Je l'aime beaucoup. Il est difficile de parler d'entraîneurs avec lesquels je n'ai pas travaillé. C'est une référence à tous les niveaux, en tant qu'entraîneur, en tant que manager et en tant que personne. Il a toutes les qualités d'un top entraîneur. »

Luis Enrique ouvre la porte à un retour au Barça

Lors de sa session Twitch de jeudi, le coach du PSG, Luis Enrique, a réagi à l'intérêt du FC Barcelone pour lui et il ne ferme pas totalement la porte à un retour dans les prochaines années : « Je dirais toujours que ça me plairait vu ce que signifie le Barça, mais ça me paraît difficile que nos chemins se recroisent. Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprai le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas. »

«Lui il n’a qu’un seul club c’est le Barça, le reste il s’en carre»