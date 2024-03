PSG : Riolo dézingue encore Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique depuis plusieurs semaines à l'égard de Luis Enrique et de sa gestion au PSG, Daniel Riolo en remet une couche sur le technicien espagnol. Selon l'éditorialiste, le manque de communication sur ses choix tactiques le rendent relativement pénible, et Riolo estime même que l'entraîneur du PSG est surcoté par rapport à d'autres références étrangères.

Nommé sur le banc du PSG en début de saison pour succéder à Christophe Galtier, Luis Enrique divise chez les observateurs. Certains se montrent emballés par son turn-over et sa gestion ferme du cas Kylian Mbappé, mais d'autres lui reprochent des choix tactiques très douteux et surtout un manque cruel de justifications à ce sujet. C'est le cas de Daniel Riolo qui n'hésite pas à clasher régulièrement Enrique depuis plusieurs semaines sur RMC Sport , et il en a remis une couche jeudi soir.

PSG : Luis Enrique vend la mèche pour sa prochaine destination ? https://t.co/Mc1YpxuaoI pic.twitter.com/jG5BQIH3sX — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

« Il te chie à la gueule »

Au micro de l'After Foot, Riolo s'est une nouvelle fois lâché sur l'entraîneur du PSG : « Je juge que ses recherches sont superficiels, trafiqués, faites pour brouiller les pistes. Pourquoi faire simple, quand tu peux faire compliqué ? Son onze de départ en début de la saison, est tous sur que c’est la meilleure composition. Et quand bien même j’accepterai ses recherches, je souhaite que l’on m’explique. Lui il ne t’explique pas, il te chie à la gueule », estime l'éditorialiste, qui ne digère pas la communication de Luis Enrique qu'il juge hautaine.

« Luis Enrique a gagné grâce à Messi »