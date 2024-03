Luis Enrique lâche une annonce, le PSG jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi soir, lors de son retour sur Twitch, Luis Enrique était épié et les sujets étaient très nombreux. Il a notamment évoqué son avenir, assurant qu'il se voyait rester au PSG malgré les rumeurs l'envoyant au FC Barcelone pour remplacer Xavi. Une sortie qui a d'ailleurs rassuré le club de la capitale qui a bien l'intention de conserver son coach.

Très actif sur Twitch durant la Coupe du monde, Luis Enrique avait arrêté ses diffusions en live depuis sa signature au PSG l'été dernier. Mais jeudi soir, il était de retour ! Devant quasiment 25 000 personnes, il a répondu à plusieurs questions, y compris celle sur son avenir alors que son circule du côté du FC Barcelone pour remplacer Xavi.

Luis Enrique scelle son avenir

« J'ai pour règle de respecter mes contrats et d'être correct avec les gens qui me font confiance. Dès mon premier rendez-vous avec le PSG, j'ai vu que c'était un endroit pour développer un très beau projet. Je suis ravi et je ne peux que les remercier. Si quelqu'un doit déchirer le contrat, ce ne sera pas moi. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas », assure Luis Enrique sur le réseau social.

Le PSG est rassuré par cette sortie