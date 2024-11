Mercato : Le PSG va récupérer un joli chèque ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vendu à l'AS Roma il y a un peu plus d'un an, Leandro Paredes pourrait rapporter un joli chèque au PSG, son ancienne équipe. Le PSG pourrait empocher la modique somme de 2M€ si le milieu de terrain argentin atteignait les 80 matchs sous le maillot italien. Problème, le joueur n'est pas certain de terminer la saison en Serie A.

Recruté par le PSG contre un chèque de 40M€ en 2019, à une époque où le club parisien dépensait à tout va, Leandro Paredes n’a jamais réussi à véritablement s’imposer au sein de la capitale, en raison de la concurrence, mais aussi en raison de ses errances sur le terrain. Sa valeur a fortement baissé au fil des années, et le PSG a fini par le vendre à l’AS Roma en 2023 pour 2,5M€.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Jackpot pour le PSG ?

Comme le rapporte TMW ce mardi, le PSG a intégré une clause dans ce deal. Paredes pourrait rapporter 2M€ au club parisien s’il dispute au moins 80 matchs sous le maillot de l’AS Roma. Pour l’heure, l’Argentin en est à 56. Pour espérer atteindre cette barre, le milieu de terrain doit terminer la saison en Serie A, ce qui est loin d’être incertain.

Paredes va tout gâcher ?

Car le média italien annonce que Paredes pourrait retourner au pays dès le mois de janvier. Le joueur de 30 ans serait sur le point de retrouver son club formateur, Boca Juniors. En cas de transfert, le PSG pourrait passer à côté d’une jolie somme.