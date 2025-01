Mercato : Le PSG boucle un «transfert international», il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avocat de profession, Salvatore Civale a pris part au deal Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier a accompagné les dernières heures de cette opération, déjà lancée il y a plusieurs mois. Questionné par la presse italienne ce mercredi, il a dévoilé les dessous de cette opération et évoqué son rôle bien spécifique.

Khvicha Kvaratskhelia a longtemps attendu, espéré rejoindre le PSG. Finalement, ses requêtes ont été entendues et acceptées par le Napoli. Le club italien a accepté de le vendre pour 70M€ au PSG qui n’a pas attendu bien longtemps pour le lancer dans le grand bain de la Ligue 1. Invité par la presse napolitaine, l’avocat Salvatore Civale a participé aux négociations. Il est longuement revenu sur son rôle dans le dossier Kvaratskhelia.

Salah au PSG ? 🔥 Les rumeurs vont bon train, mais rien n'est encore signé ! Restez attentifs à l'évolution de cette possible bombe.

➡️ https://t.co/eZ5vuUAoPe pic.twitter.com/erEosbVtRS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 30, 2025

Un avocat raconte la signature de l'intérieur

« J‘ai traité du contrat de transfert et des différentes dynamiques au sein du groupe de travail. Lorsqu’il s’agit d’un transfert aussi important, il y a toujours plus de professionnels impliqués. Lorsqu’il s’agit d’un transfert international, il est également physiologique d’avoir des collaborations entre plusieurs agents. J'arrive alors que les accords ont déjà été conclus verbalement et qu'il faut alors tout mettre noir sur blanc, avec peut-être les derniers aspects à clarifier. Naples a également payé une commission, mais je n'ai pas suivi la dynamique en France, car il y avait un avocat français là-bas » a-t-il lâché, confirmant que le PSG travaillait depuis plusieurs mois sur ce dossier.

Un travail de longue haleine pour le PSG

« Je suis arrivé dans les derniers jours des négociations, mais il est évident qu'il y a un travail important derrière cela. On peut parler de mois de travail, en gros. Ce ne sont pas des opérations qui se clôturent rapidement, même pour des clubs aussi grands que le Paris Saint-Germain. Ce sont des négociations qui prennent du temps, d’autant plus lorsqu’il y a plusieurs parties impliquées. Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'il s'agissait toujours d'une négociation unilatérale, dont Naples a été informée plus tard » a lâché Civale à CRC Radio.