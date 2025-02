Mbappé : Un problème psychologique à cause du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre pour Kylian Mbappé. Mais voilà qu'il y a quelques mois, l'attaquant du Real Madrid était au plus mal, lui qui avait même reconnu avoir touché le fond. Même mentalement, ça n'allait pas pour Mbappé. La faute au PSG ? C'est ce qu'a expliqué Didier Deschamps.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. Mais voilà que les derniers mois à Paris n'ont pas été les plus simples pour le désormais joueur du Real Madrid. En effet, il a fallu faire avec un temps de jeu réduit de la part de Luis Enrique et une relation tendue à gérer avec Nasser Al-Khelaïfi. Tout cela n'aurait alors pas été sans conséquence pour Mbappé.

« Une influence sur sa condition athlétique et psychologique »

Pour Le Parisien, Didier Deschamps a évoqué les difficultés rencontrées par Kylian Mbappé à son arrivée au Real Madrid. Et le PSG ne serait peut-être pas étranger à tout cela : « Il a eu peu de vacances, pas de préparation. Durant ses six derniers mois à Paris, il jouait moins. Cela a eu une influence sur sa condition athlétique et psychologique ».

« C'est rentré dans l'ordre »

« À Madrid, il s’est retrouvé face à de nouvelles exigences. Il avait des choses à démontrer. Cela a logiquement mis un peu de temps mais c’est rentré dans l’ordre car il a fait ce qu’il fallait. Je l'ai déjà vu aussi mal ? Non. Mais cela peut arriver quand les difficultés s’accumulent sur le plan psychologique et physique », a ajouté Deschamps sur Kylian Mbappé.