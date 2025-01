Mbappé, sa relation enfin dévoilée au grand jour

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé y a vécu une relation plutôt tumultueuse avec une autre star de l'effectif : le Brésilien Neymar. Et alors que ce dernier a récemment annoncé que Mbappé avait été jaloux de sa relation avec Lionel Messi, l'attaquant du Real Madrid s'est accordé un droit de réponse.

Lors du mercato estival 2017, le PSG avait frappé très très fort en s'offrant tour à tour Neymar (222M€), puis Kylian Mbappé (180M€) quelques semaines plus tard. Durant leurs premières années en commun au Parc des Princes, les deux stars s'entendaient à merveille et affichaient même une belle amitié, mais leur relation si spéciale s'est finalement effritée sur la fin. En 2021, le PSG faisait venir Lionel Messi, très proche de Neymar après leur première collaboration au FC Barcelone, et l'attaquant brésilien a noté un changement de comportement chez Mbappé à ce moment-là.

« Il est devenu un peu jaloux »

« Nous avons passé de bonnes années ensemble. Mais quand Messi est arrivé, je pense qu’il est devenu un peu jaloux. Je pense qu’il ne voulait pas me partager avec quelqu’un d’autre. C’est alors que les disputes ont commencé, les changements de comportement », a récemment confié Neymar dans un entretien accordé à Romario sur les coulisses de son clash avec Kylian Mbappé au PSG. La relation entre les deux stars a donc viré au règlement de compte, à tel point que l'attaquant français aurait même réclamé la départ de Neymar en 2022.

Mbappé répond à Neymar

Interrogé mardi par TNT Sports, Kylian Mbappé s'est accordé un droit de réponse suite à ces révélations de Neymar sur leur relation au PSG : « Non. La vérité, c’est que je n’ai rien à dire. Je suis très concentré sur ce que je fais ici, au Real Madrid. J’ai beaucoup de respect pour Neymar. Je pourrais parler plusieurs fois sur Neymar, mais je préfère garder le positif, un joueur unique dans l’histoire du football et de tous les moments que nous avons passés ensemble à Paris. Maintenant, je suis à Madrid, je veux profiter de Madrid. Bonne chance à Neymar, à sa famille et à tous ses amis », s'est contenté de répondre la star du Real Madrid. Quoiqu'il en soit, on en sait un petit peu plus sur la relation entre les deux anciennes stars du PSG.