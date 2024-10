Mbappé - PSG : Un accord est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en plein conflit avec le PSG en raison de 55M€ de salaires et de primes impayés, Kylian Mbappé semble déterminé à récupérer son dû. Pourtant, si l’on en croit les révélations du nouveau directeur général du club parisien Victoriano Melero, il existait de base un accord entre le PSG et Mbappé au moment de son départ…

Le PSG a laissé filer ses plus grandes stars ces deux dernières années avec Lionel Messi, Neymar ainsi que Kylian Mbappé. Ce dernier n’en d’ailleurs pas totalement fini avec la direction parisienne, à qui il réclame pas moins de 55M€ de salaires et de primes impayés sur la fin de son aventure. De son côté, le PSG assure qu’il existait un accord oral avec Mbappé pour que ce dernier accepte de céder cette somme en contrepartie de son départ libre au Real Madrid.

PSG : Luis Enrique négocie son transfert au téléphone, rien ne se passe comme prévu ! https://t.co/utUq7iPeHk pic.twitter.com/NRglhOxzoe — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Mbappé, Messi, Neymar… Le PSG rassure après les départs

Interrogé dans les colonnes du Parisien, le nouveau directeur général du PSG évoque dans un premier temps le départ des grosses stars : « L’impact des départs de Mbappé, Messi et Neymar sur les revenus commerciaux ? Il n’y en a pas eu. Les revenus de la saison 2023-2024 sont supérieurs à ceux de la précédente. Et on sera aussi en augmentation en 2025. Les revenus commerciaux vont continuer à croître. Sur les réseaux sociaux, on totalise 212 millions de followers, soit une hausse de 7 %. La baisse sur Facebook a été compensée par les hausses sur TikTok et sur Twitch, les plates-formes de la nouvelle génération. Viser la nouvelle génération, c’est notre stratégie. En ce qui concerne la billetterie, le sponsoring, les réseaux sociaux, la croissance se poursuit. La marque PSG est très forte. On se focalise toujours sur la vente des maillots parce que c’est symbolique. Mais le modèle économique dans ce domaine est basé sur des minimums garantis. Il n’y a donc pas d’impact financier pour le club », indique Victoriano Melero.

« Il y avait un accord avec Mbappé »

Interrogé ensuite sur le conflit avec Kylian Mbappé, le dirigeant du PSG défend la position de son club puisqu’il était convenu en accord avec le joueur que ces 55M€ ne lui seraient pas versés : « Si cette décision a été prise, c’est qu’il y avait un accord entre les deux parties. Aujourd’hui, il y a des procédures en cours qui jugeront du bien-fondé de notre action », poursuit Melero. Affaire à suivre…