Mbappé - PSG : L'annonce surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Président de la FFF, Philippe Diallo a été invité à commenter la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Et alors qu'il aurait pu afficher une préférence en faveur du PSG, un club français, Diallo assure que cela ne l'importe pas réellement.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, l'attaquant du PSG peut partir libre à l'issue de la saison pour s'engager avec le club de son choix. Interrogé sur ce feuilleton, Philippe Diallo ne semble pas vraiment concerné par ce sujet.

«C'est fini», le boss du PSG annonce un départ retentissant https://t.co/ApBt6oYIVx pic.twitter.com/goMbranlu4 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

«J'attendrai comme beaucoup qu'il se prononce»

« Je n'ai pas d'inquiétude parce que je ne connais pas son choix définitif. J'attendrai comme beaucoup qu'il se prononce. Maintenant il a un club et je crois que le président Nasser Al-Khelaifi est aussi présent au congrès de l'UEFA. Il est certainement bien mieux informé que moi sur la suite de la carrière de Kylian Mbappé », lâche le président de la FFF dans des propos rapportés par RMC Sport .

Diallo n'a pas de préférence pour l'avenir de Mbappé