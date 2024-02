Un joueur du PSG bientôt puni à faire la lessive ?

Thibault Morlain

Ce mercredi, face à Brest en Coupe de France, on a pu voir à quel point Luis Enrique ne comptait pas vraiment sur Gonçalo Ramos au PSG. Remplaçant au coup d'envoi, le Portugais a longtemps attendu son tour pour faire son apparition. Alors que Ramos n'a dû se concentrer que d'une dizaine de minutes, Daniel Riolo a été interpellé.

Cherchant un buteur durant l'été, le PSG a été pioché à Benfica, faisant venir Gonçalo Ramos pour un montant total de 80M€. Un sacré investissement qui n'empêche pas Luis Enrique de ne pas faire énormément confiance au Portugais. Alors que Ramos dispose d'un temps de jeu très faible au PSG, Daniel Riolo s'interroge...

PSG : Le Qatar veut boucler un transfert record chez son plus grand ennemi https://t.co/yLNt3WSqKF pic.twitter.com/VXTQbE5xen — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Ramos, il a dû lui faire un truc grace à Luis Enrique non ? »

Devant le traitement reçu par Gonçalo Ramos ce mercredi face à Brest, Daniel Riolo a ironisé. « Ramos, il a dû lui faire un truc grâce à Luis Enrique non ? Bientôt, il va lui demander de laver les maillots et cirer les pompes des autres joueurs je pense », a-t-il posté sur X à propos de l'attaquant du PSG.

Ramos buteur face à Brest